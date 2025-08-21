Юрист Хаминский рассказал, как внук Пугачевой поделит имущество с экс-женой

Внуку Аллы Пугачевой Никите Преснякову и модели Алене Красновой, объявившим о разводе, практически нечего будет делить. Подробнее о том, что будет с имуществом, подаренным Примадонной, рассказал aif.ru юрист Александр Хаминский.
«Расторжение брака Никиты Преснякова и Алёны Красновой ставит вопрос о разделе имущества. С юридической точки зрения, разделу подлежит лишь имущество, приобретённое в браке на общие средства. Всё, что было получено одной из сторон до брака или в порядке дарения, является личной собственностью и разделу не подлежит», — отметил Хаминский.
В 2017 году Пугачева подарила внуку на свдьбу квартиру на Лубянке стоимостью около 60 миллионов рублей, а также загородный дом в Малых Бережках.
«Важно установить, когда и на кого именно было оформлено право собственности на эти объекты. Если дарение было оформлено до официальной регистрации брака или по договору дарения, где одаряемым указан только Никита Пресняков, то это имущество признаётся его личной собственностью», — пояснил юрист.
Косвенным подтверждением того, что имущество принадлежит только внуку Пугачевой, может служить факт, что именно он, а не Примадонна, выставил дом на продажу в Малых Бережках. Деньги от его продажи также останутся личной собственностью того, кому был сделан подарок.
«Таким образом, наиболее вероятный сценарий заключается в том, что ни квартира, ни загородный дом, ни деньги от его возможной продажи не подлежат разделу, так как являются личной собственностью Никиты Преснякова, полученной им по безвозмездной сделке», — резюмировал Хаминский.
Никита Пресняков и Алена Краснова ранее опубликовали в соцсетях свадебное фото, сообщив под ним о разводе. Они заявили, что причиной разрыва стали разные взгляды на жизнь.