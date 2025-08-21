Китинов: доставляемые в РФ мощи Будды перемещают только в особых случаях

«Как правило, эти мощи вывозят из Индии в исключительных случаях. За последние 30 лет их вывозили 4−5 раз. В последний раз их вывозили в мае текущего года во Вьетнам, где проходило празднование Весак. Это праздник трех событий — рождения Будды, просветления Будды и паринирваны Будды», — сказал Китинов.