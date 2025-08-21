Китинов: доставляемые в РФ мощи Будды перемещают только в особых случаях

Мощи Будды Шакьямуни, которые Индия впервые временно передаст России, вывозятся в исключительных случаях, за последние 30 лет таких случаев было не больше пяти. Об этом aif.ru рассказал доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН, доцент кафедры всеобщей истории РУДН Баатр Китинов.
Ранее сообщалось, что Индия впервые передаст России реликвию буддийского мира — мощи Будды Шакьямуни. С 23 сентября по 1 октября они будут открыты для поклонения в Центральном хуруле Калмыкии.
«Как правило, эти мощи вывозят из Индии в исключительных случаях. За последние 30 лет их вывозили 4−5 раз. В последний раз их вывозили в мае текущего года во Вьетнам, где проходило празднование Весак. Это праздник трех событий — рождения Будды, просветления Будды и паринирваны Будды», — сказал Китинов.
Эксперт объяснил, что для вывоза мощей из Индии проводят переговоры с принимающей стороной, индийская служба безопасности обеспечивает им безопасность.
«Как правило, мощи вывозятся на самолете ВВС Индии. Я слышал, что вывоз этих реликвий приравнивается к мероприятию государственной важности», — добавил собеседник aif.ru.