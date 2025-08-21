Три электросамоката подняли со дна Байкала

Ранее агентство сообщало, что администрация Иркутска готовит проект правил, согласно которым парковка электросамокатов, а также движение в определенных местах города будет чётко определяться. А соблюдение этих норм будут обязаны выполнять операторы сервисов аренды, поскольку именно с ними будут заключены соглашения.