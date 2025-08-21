Ричмонд
Три электросамоката подняли со дна Байкала

Нарушители оштрафованы на 30 тысяч рублей.

Источник: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

Три электросамоката подняли со дна Байкала в районе Слюдянки после вмешательства природоохранной прокуратуры. Информация об обнаружении СИМ в акватории озера появилась в соцсетях. В связи с размещением публикации начата проверка, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, установлено, что электросамокаты принадлежат сервису компании «Юрент». Партнером организации по аренде электросамокатов в Слюдянке является индивидуальный предприниматель, который рассказал, что инцидент произошел ночью 27 июля. Компания привлекла к ответственности нарушителей, оштрафовав на 30 тысяч рублей.

Ранее агентство сообщало, что администрация Иркутска готовит проект правил, согласно которым парковка электросамокатов, а также движение в определенных местах города будет чётко определяться. А соблюдение этих норм будут обязаны выполнять операторы сервисов аренды, поскольку именно с ними будут заключены соглашения.