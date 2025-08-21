В Красноярском крае экс-главу фонда ОМС и его зама обвинили в нецелевых расходах

Об этом сообщили в региональном СК.
По версии следствия, должностное преступление фигуранты совершили в декабре 2023 года:
«Директор регионального ТФОМС и его заместитель — начальник финансово-экономического отдела, вступив в преступный сговор, организовали нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов. Осознавая, что выделенные деньги согласно законодательству могут быть направлены только в бюджетные медицинские организации, фигуранты включили в список получателей 10 частных клиник, участвующих в программе обязательного медицинского страхования. В результате противоправных действий обвиняемых частным медицинским организациям было незаконно перечислено в общей сумме свыше 7,3 млн рублей».
Дома у обвиняемых провели обыски, обоих задержали. В ходе допроса по обстоятельствам совершенного преступления они дали признательные показания.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Уголовное дело возбудили по п. «а» ч. 2 ст. 285.2 УК РФ (нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору), санкция которой предусматривает следующие виды наказания: штраф в размере до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности.