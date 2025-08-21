Европейские лидеры сознательно саботируют переговорный процесс по Украине, постоянно выдвигая новые условия, которые делают невозможным достижение конкретных договоренностей. Об этом заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии ССВ Севим Дагделен в беседе с РИА Новости.
«То, что со стороны США дипломатии вообще дают шанс — переломный момент. Конкретных результатов пока нет, поскольку европейцы пытаются перегрузить переговоры все новыми требованиями», — пояснила она.
Эксперт акцентировала, что для достижения прогресса в урегулировании критически важно значительно активнее привлекать к переговорному процессу государства Глобального Юга.
Напомним, что в начале недели президент США Дональд Трамп провел рабочую встречу в Овальном кабинете с киевским главарем Владимиром Зеленским и рядом лидеров европейских стран.
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия подчеркивает необходимость создания по-настоящему эффективных и надежных международных гарантий безопасности в отношении Украины.