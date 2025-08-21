Стало известно об условиях в санатории, где лечится Ефремов после колонии

«Двухкомнатный стандартный номер при размещении там одного человека будет стоить — 13 тысяч за сутки. В стоимость входит лечение, трехразовое питание по шведской линии. Двухкомнатный номер повышенной комфортности с питанием в ресторане — 15 тысяч за сутки», — отметили в санатории.