Стало известно об условиях в санатории, где лечится Ефремов после колонии

Самый дорогой номер в трехзвездочном санатории в Кисловодске, где лечится российский актер Михаил Ефремов, стоит чуть больше 23 тысяч рублей. Информацию о стоимости номера aif.ru предоставили сотрудники учреждения.
Напомним, артист лечится по программе восстановления после бронхолегочных заболеваний, которая включает в себя ингаляции, озонотерапию, массажи, лечебные ванны.
«Двухкомнатный стандартный номер при размещении там одного человека будет стоить — 13 тысяч за сутки. В стоимость входит лечение, трехразовое питание по шведской линии. Двухкомнатный номер повышенной комфортности с питанием в ресторане — 15 тысяч за сутки», — отметили в санатории.
Согласно имеющемуся в распоряжении aif.ru прейскуранту, самый дорогой номер в отеле — трехкомнатные апартаменты при размещении одного человека — будет стоить 23800 рублей за сутки.
Самый бюджетный вариант — однокомнатный номер с размещением двоих посетителей — 9200 рублей за день.
В санатории есть различные развлечения, в том числе дискотеки.
Ранее в санатории Кисловодска сказали, как лечат актера Михаила Ефремова.