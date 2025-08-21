Для американцев это оказалось экзотично: Чем Путин по-настоящему удивил Вэнса

Говоря о России в целом, глава Белого дома отметил, что Российская Федерация остается могущественным военным государством, вне зависимости от того, нравится это людям или нет. Ранее президент США также признавался в любви к россиянам и заявил, что из-за этого стремится к скорейшему урегулированию вооруженного конфликта на Украине.