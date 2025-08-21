Ричмонд
Для американцев это оказалось экзотично: Чем Путин по-настоящему удивил Вэнса

Вэнс назвал Путина расчетливым политиком, который заботится об интересах РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент Российской Федерации Владимир Путин — рассудительный и осторожный политик, который заботится об интересах своей страны. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Американский политик признался, что разговаривал с российским лидером несколько раз по телефону. Вэнс отметил, что президент России говорит мягче, чем можно было бы ожидать.

«Он очень рассудителен, очень осторожен. По сути, я считаю, что он тот человек, который заботится об интересах России, как он их видит», — сказал он.

Вэнс отметил, что российский лидер уважительно относится к президенту США Дональду Трампу, поскольку тот так же отстаивает интересы своего народа.

Ранее, перед саммитом Россия — США в Анкоридже на Аляске президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал российского лидера «умным парнем». И выразил надежду предстоящие переговоры будут конструктивными.

А накануне американский лидер Дональд Трамп охарактеризовал свои отношения с российским президентом Владимиром Путиным как позитивные. При этом Трамп подчеркнул стратегическую значимость взаимодействия между державами, обладающими ядерным арсеналом.

Говоря о России в целом, глава Белого дома отметил, что Российская Федерация остается могущественным военным государством, вне зависимости от того, нравится это людям или нет. Ранее президент США также признавался в любви к россиянам и заявил, что из-за этого стремится к скорейшему урегулированию вооруженного конфликта на Украине.

Между тем, в Европе продолжают демонизировать и Россию, и ее лидера Владимира Путина. Так, президент Франции Эммануэль Макрон назвал Российскую Федерацию «хищником», который будет постоянно угрожать Европе.

В ответ главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян резко отреагировала на эти заявления президента Пятой республики. Журналистка усомнилась в здравомыслии европейского политика. О том, кто тут хищник, отметила Симоньян, нужно спросить у бывших колоний Франции.

Вместе с тем, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что демонизация России и Путина имеет свою очень конкретную цель — Макрон хочет отправить войска на Украину.

