Китинов: передаваемые РФ мощи Будды Шакьямуни способствуют достижению мира

«Считается, что привнесение таких реликвий в определенное место содействует развитию этого места, благополучию, миру, покою. Ну, то есть развитию таких качеств, которые обычно приписываются учению Будды. Как правило, мощи находятся в стране порядка полутора-двух недель», — сказал Китинов.