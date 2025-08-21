Китинов: передаваемые РФ мощи Будды Шакьямуни способствуют достижению мира

Ранее сообщалось, что Индия впервые передаст России реликвию буддийского мира — мощи Будды Шакьямуни.
«Считается, что привнесение таких реликвий в определенное место содействует развитию этого места, благополучию, миру, покою. Ну, то есть развитию таких качеств, которые обычно приписываются учению Будды. Как правило, мощи находятся в стране порядка полутора-двух недель», — сказал Китинов.
Собеседник aif.ru отметил, что мощи вывозят из Индии в исключительных случаях.
«Как правило, эти мощи вывозят из Индии в исключительных случаях. За последние 30 лет их вывозили 4−5 раз», — уточнил он.