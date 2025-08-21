Ричмонд
Китинов: передаваемые РФ мощи Будды Шакьямуни способствуют достижению мира

Мощи вывозят из Индии в исключительных случаях.

Источник: Аргументы и факты

Мощи Будды Шакьямуни, которые Индия впервые временно передаст России, способствуют покою, миру и благополучию в месте, куда их привозят. Об этом aif.ru рассказал доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН, доцент кафедры всеобщей истории РУДН Баатр Китинов.

Ранее сообщалось, что Индия впервые передаст России реликвию буддийского мира — мощи Будды Шакьямуни.

«Считается, что привнесение таких реликвий в определенное место содействует развитию этого места, благополучию, миру, покою. Ну, то есть развитию таких качеств, которые обычно приписываются учению Будды. Как правило, мощи находятся в стране порядка полутора-двух недель», — сказал Китинов.

Собеседник aif.ru отметил, что мощи вывозят из Индии в исключительных случаях.

«Как правило, эти мощи вывозят из Индии в исключительных случаях. За последние 30 лет их вывозили 4−5 раз», — уточнил он.