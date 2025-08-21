Ковчег с частицей мощей святителя Тихона посетит Новосибирск

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Новосибирск с 19 по 21 сентября прибывает ковчег с великой святыней — частицей мощей святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России. Это событие приурочено к 100-летию со дня блаженной кончины Патриарха.
Встреча святыни состоится 19 сентября в 10:00 в Вознесенском кафедральном соборе, расположенном по адресу: ул. Советская, 91. Программа пребывания начнется с торжественной Божественной литургии и молебна. Поклониться святым мощам верующие смогут в день прибытия до 21:00.
На следующий день, 20 сентября, доступ к ковчегу будет открыт для всех желающих с раннего утра, с 7:00, и продолжится до 21:00, что позволит большому числу паломников провести этот день в молитве у святыни.
Пребывание мощей святителя Тихона в Новосибирске завершится 21 сентября. В 19:00 в кафедральном соборе состоится заключительный молебен, после которого ковчег будет торжественно препровожден.