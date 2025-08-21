Жители Омской области стали замечать на своих участках пугающих пауков-ос

Омичи делятся в социальных сетях фотографиями необычных пауков. Их замечают как в городе, так и в районах Омской области.
Кто-то боится, что от укусов можно умереть, другие успокаивают и говорят, что от шершня вреда больше, чем от пауков. Пауки обладают жёлто-чёрным окрасом, чем-то похожим на окрас ос. В комментариях паблика «Инцидент Омск» люди пишут, что пауки быстро размножаются и могут укусить, вызывают аллергию, не ядовиты.
Кто-то пишет, что они ядовиты на уровне осы. Если аллергии нет, то место укуса опухает и через 3 дня проходит, хотя точка от укуса будет оставаться.
Кто-то отмечает, что это обычный паук, обычное явление в северной части Казахстана. Он садовый, и паниковать не стоит.
«Только вчера в Брянске точно с такой же фоткой и с таким же сообщением пост был», — написал омич.
«Долго в Омске они не проживут. Сбегут из-за такой экологии и низких зарплат», — пошутил один из комментаторов.