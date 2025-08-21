Слюсарь раскрыл подробности ночной атаки БПЛА на Ростовскую область

Срочная новость.
В результате ночной атаки БПЛА на Ростовскую область произошло возгорание на промышленном предприятии в Новошахтинске. Предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
