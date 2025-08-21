Ричмонд
В Новосибирске прошли состязания по дворовым видам спорта

На спортивной площадке, расположенной по адресу ул. Республиканская, 12/1, прошел городской кубок Новосибирска по популярным дворовым дисциплинам под девизом «От дворовых успехов — к жизненным достижениям». Мероприятие было приурочено ко Всероссийскому Дню дворового спорта.

Организатором состязаний выступило МАУ «Стадион» при содействии Управления физической культуры и спорта городской администрации Новосибирска.

Сборные команды, представляющие различные районы города, боролись за первенство в комбинированных эстафетах, включающих такие этапы, как «Бомбардир», «Гусеница», «Гигантские ботинки», «Кольцеброс», «Торпеда», «Челнок», «Гигантские лыжи», «Джакколо», «Самолёт» и «Белка в колесе».

Победу в общем зачете мультигонки одержала команда, представляющая Первомайский район.

В рамках турнира по мини-футболу главный трофей (Большой кубок) завоевала команда из Первомайского района, а Малый кубок достался спортсменам из Заельцовского района.

Кроме того, участники соревнований имели возможность выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).