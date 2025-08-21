В Новосибирске прошли состязания по дворовым видам спорта

На спортивной площадке, расположенной по адресу ул. Республиканская, 12/1, прошел городской кубок Новосибирска по популярным дворовым дисциплинам под девизом «От дворовых успехов — к жизненным достижениям». Мероприятие было приурочено ко Всероссийскому Дню дворового спорта.