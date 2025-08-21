В Уфе отреставрируют историческую усадьбу Рябинина.

Усадьба Рябинина представляет собой уникальный памятник зодчества Уфы, построенный в первой половине XIX века. Этот дом из дерева имеет богатую историю и связан с выдающимися личностями. История дома начинается с Анны Тихановской, чиновницы, которая была его первой владелицей в 1879 году. Впоследствии дом перешел в наследство ее потомкам, а с 1904 года стал принадлежать юристу Николаю Рябинину. В связи с Октябрьской революцией Николай Рябинин вышел на пенсию, однако впоследствии был приглашен возобновить службу. В 1918 году, когда Уфа была захвачена белогвардейцами, он был вынужден покинуть город и эвакуироваться в Красноярск.