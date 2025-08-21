В Уфе отреставрируют историческую усадьбу Рябинина.

Проект работ по сохранению расположенного в Уфе выявленного объекта культурного наследия «Усадьба Рябинина» по улице Гоголя, 24 получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале РБ.
Научно-проектная документация была разработана в 2025 году лицензированной организацией ООО «Артель». Она предусматривает сохранение и приспособление памятника современному использованию без увеличения объема здания. Помимо восстановления конструкции исторического дома, проект предполагает очистку и ремонт декоративных элементов фасада (карниза, фриза, пилястр и наличников оконных проемов) с переборкой сохранившихся элементов, заменой поврежденных и воссозданием утраченных частей.
Усадьба Рябинина представляет собой уникальный памятник зодчества Уфы, построенный в первой половине XIX века. Этот дом из дерева имеет богатую историю и связан с выдающимися личностями. История дома начинается с Анны Тихановской, чиновницы, которая была его первой владелицей в 1879 году. Впоследствии дом перешел в наследство ее потомкам, а с 1904 года стал принадлежать юристу Николаю Рябинину. В связи с Октябрьской революцией Николай Рябинин вышел на пенсию, однако впоследствии был приглашен возобновить службу. В 1918 году, когда Уфа была захвачена белогвардейцами, он был вынужден покинуть город и эвакуироваться в Красноярск.
Судьба дома продолжилась, несмотря на перемены в жизни его хозяина. В 1923 году часть построек была отдана муниципальным службам, а в последующие годы дом стал местом проживания для многих семей. В 2018 году благодаря усилиям волонтеров в усадьбе был частично восстановлен и покрашен фасад, чтобы сохранить его историческую ценность. В 2019 году здание обрело статус выявленного объекта культурного наследия.
В 2023 году администрация Уфы продала на аукционе здание бывшей усадьбы Рябинина. С компанией, которая была единственным участником торгов, заключили контракт по его начальной стоимости — 9,5 миллиона рублей. После проведения реставрации исторический дом будет приспособлен для современного использования.