Медведев не исключил, что летящий к Земле объект 3I/ATLAS может быть НЛО

Межзвездный объект 3I/ATLAS, который вызывает интерес ученых из-за необычного поведения, может быть НЛО, если он будет двигаться с очень сильным ускорением или замедлением. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил доктор физико-математических наук, председатель секции «Небесная механика» Научного совета РАН и заведующий лабораторией Института прикладной астрономии РАН Юрий Медведев.
«Нет каких-то безусловных фактов, которые бы подтверждали, что это НЛО. Все кометы отличаются друг от друга — и видом, и физическими свойствами. Поэтому, если она чем-то отличается, то это не означает, что это НЛО, а просто другого рода комета. Тем более, она межзвездная. Они чуть-чуть отличаются по составу. Также она очень большая, хотя это тоже предположительно, поскольку она сейчас окружена комой, поэтому мы не видим ее ядро. В основном только лишь окружающие ее частицы, поэтому даже размер мы сейчас не можем точно установить. Поэтому на сегодняшний день нет никаких фактов, указывающих на то, что это НЛО», — сказал собеседник издания.
Медведев добавил, что одним из признаков НЛО могло стать резкое ускорение или замедление этого объекта, которое астрономы не смогли бы объяснить.
«В статье, которую американский астроном написал, он никоим образом не утверждает, что это НЛО. Он просто делает некоторые упражнения на предмет, какие бы могли быть признаки, что эта комета могла бы быть НЛО. В общем, там идут перечисления, но они не являются решающими. Но с основным косвенным признаком я согласен. Если бы были очень сильные негравитационные ускорения. То есть она двигалась бы с ускорением, которое мы не могли бы объяснить. Если бы она двигалась более ускоренно или замедлялась, то это был бы, наверное, факт, который действительно бы сразу же бросался в глаза, если бы она двигалась с очень сильным ускорением или замедлением», — отметил собеседник астроном.
Сейчас 3I/ATLAS находится между орбитами Марса и Юпитера, на расстоянии примерно в 3,5 раза большем, чем дистанция Земли до Солнца. Несмотря на слабое поступление тепла от звезды, объект сохраняет яркое свечение. По мнению исследователей, это может объясняться тем, что перед ними — «молодая» комета, в которой еще присутствуют летучие вещества, реагирующие даже на слабое солнечное излучение.
Ученые готовятся к новым открытиям и особое внимание уделяют изучению негравитационного ускорения, которое может дать больше информации о природе объекта. При этом обсуждение версии о том, что 3I/ATLAS может оказаться не каменным телом, а космическим кораблем, по-прежнему остается в научной повестке.