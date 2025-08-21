Ричмонд
Foreign Policy: Уиткофф допускал просчёты в переговорах с РФ

В США рассказали, как опасались ошибок в переговорах с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф допустил ряд просчетов в процессе переговоров с российской стороной, отмечает издание Foreign Policy. При этом журналисты иронично присвоили Уиткоффу титул «повелителя бедствий».

Согласно материалу издания, в процессе переговоров Уиткофф демонстрировал недостаточное знание географических реалий, не сумев назвать ключевые украинские регионы, о которых шла речь на встрече.

Более того, после одной из встреч с российским лидером Владимиром Путиным он допустил грубую ошибку в передаче позиции Москвы, что впоследствии потребовало официальных опровержений со стороны администрации США.

Ранее Уиткофф сообщил, что в ходе переговоров на Аляске российская сторона с первых минут диалога продемонстрировала открытость к поиску компромиссных решений по украинскому конфликту.

