14 лет колонии получил 55-летний новосибирец за сбыт наркотиков

Сибиряк осуществил сбыт наркотических средств — героин и гашиш в крупном размере.
Новосибирский районный суд в центре города вынес обвинительный приговор 55-летнему горожанину. Его признали виновным в совершении преступлений по статье о попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере и непосредственно в самом сбыте. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры НСО.
По материалам дела, в июне 2023 года обвиняемый продал крупную партию наркотических средств, а именно героин и гашиш.
В тот же период времени подсудимый намеревался осуществить продажу наркотиков, но его преступные намерения не были реализованы из-за задержания сотрудниками правоохранительных органов. В ходе личного досмотра у него были обнаружены и изъяты запрещенные вещества.
Помимо этого, мужчина планировал распространить более килограмма героина, однако и этот замысел не был доведен до конца, поскольку наркотическое средство было обнаружено и конфисковано сотрудниками полиции по месту его проживания.