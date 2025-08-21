Ричмонд
+25°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России обновили список противопоказаний к вождению авто

С сентября граждан РФ с психическими расстройствами и болезнью глаз не пустят за руль.

Источник: Аргументы и факты

С 1 сентября в России будет обновлён перечень заболеваний, при которых управление транспортными средствами будет запрещено. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В обновлённый список психических расстройств, несовместимых с вождением, включены аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера. Эти диагнозы могут стать основанием для отказа в выдаче водительских прав или их аннулирования.

Также среди ограничений указаны заболевания органов зрения. В частности, речь идёт об аномалиях цветового восприятия — частичной цветовой слепоте и нарушении распознавания красного и зелёного цветов.

Ранее в Госдуму России внесли законопроект об обязательном медицинском освидетельствовании водителей в возрасте старше 80 лет, что призвано снизить риск аварий.