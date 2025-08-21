Ричмонд
Подошли к концу поиски пропавшего в Башкирии 84-летнего жителя Бахмута

В Башкирии завершились поиски пенсионера из Бахмута.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии подошли к концу поиски пропавшего 84-летнего мужчины. Об этом рассказали активисты поискового-спасательного отряда «ARTUS».

Что-либо о местонахождении пенсионера перестало быть известно вчера, утром он ушел из села Бахмут в сторону Кумертау и села Ермолаево, а затем пропал. Отмечалось, что мужчина нуждается в медицинской помощи. К счастью, недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.

— Найден. Жив! — заявили добровольцы.

Где все это время был пенсионер и почему долго не выходил на связь — не уточняется.

