Ричмонд
+25°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Электричество частично отключилось в Октябрьском районе Иркутска

Специалисты выехали для выяснения причины случившегося.

Источник: IrkutskMedia.ru

Частичное отключение электричества произошло в Октябрьском районе Иркутска в 10.20 сегодня, 21 августа. Как уточняют энергетики, без электроэнергии остается часть домов на улицах: 4-я Советская, Байкальская, Волжская, Депутатская, Донская, Карла Либкнехта, Красноказачья, Омулевского, Пискунова, Трилиссера, пишет ИА IrkutskMedia.

В тг-канале «СВЕТ38» (18+) сообщается, что бригада «Южных электрических сетей» выехала на место для определения и устранения причины отключения. Ориентировочно, электроэнергию планируют вновь подать в дома в 13.00.