Электричество частично отключилось в Октябрьском районе Иркутска

Частичное отключение электричества произошло в Октябрьском районе Иркутска в 10.20 сегодня, 21 августа. Как уточняют энергетики, без электроэнергии остается часть домов на улицах: 4-я Советская, Байкальская, Волжская, Депутатская, Донская, Карла Либкнехта, Красноказачья, Омулевского, Пискунова, Трилиссера, пишет ИА IrkutskMedia.
В тг-канале «СВЕТ38» (18+) сообщается, что бригада «Южных электрических сетей» выехала на место для определения и устранения причины отключения. Ориентировочно, электроэнергию планируют вновь подать в дома в 13.00.