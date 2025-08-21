Дожди ожидаются в четверг в большинстве регионов Казахстана

«Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты сохранят свое влияние на большую часть территории Казахстана — пройдут дожди с грозами, на севере страны ожидается сильный дождь, на западе, севере возможно выпадение града и возникновение шквала. На юге республики под влиянием антицилона ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на западе, севере в ночные и утренние часы — туман. Днем в Алматинской области ожидается сильная жара +35, в Мангыстауской области — сильная жара +38», — говорится в сообщении.