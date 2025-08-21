Дожди ожидаются в четверг в большинстве регионов Казахстана

«Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты сохранят свое влияние на большую часть территории Казахстана — пройдут дожди с грозами, на севере страны ожидается сильный дождь, на западе, севере возможно выпадение града и возникновение шквала. На юге республики под влиянием антицилона ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на западе, севере в ночные и утренние часы — туман. Днем в Алматинской области ожидается сильная жара +35, в Мангыстауской области — сильная жара +38», — говорится в сообщении.
В Алматинской области, на юге, востоке области Жетісу, на востоке области Ұлытау, на юге Атырауской, Восточно-Казахстанской областей, на юго-западе области Абай ожидается высокая пожарная опасность.
«В Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской, Жамбылской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере, востоке Алматинской, на западе, востоке Атырауской, на юге Костанайской, Карагандинской, Актюбинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — сказано в сообщении.
В Астане переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго- западный, южный 9−14, днем временами порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15+17, днем +21+23.
В Алматы переменная облачность, ночью небольшой дождь. Ветер юго-западный 3−8, временами порывы 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21, днем +30+32.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17+19, днем +34+36.
В Акмолинской области гроза. Днем +18+23, ночью +13+18.
В области Улытау ночью и утром на севере и востоке дождь. Днем +25+30, ночью +12+17.
В Карагандинской области днем на севере и востоке гроза. Днем +22+27, ночью +12+17.
В Западно-Казахстанской области днем на западе гроза. Днем +25+30, ночью +10+15.
В Атырауской области днем на западе и юге гроза. Днем +27+32, ночью +12+17.
В Мангистауской области днем на северо-западе и востоке гроза. Днем +33+38, ночью +18+23.
В Актюбинской области без осадков. Днем +23+28, ночью +9+14.
В Костанайской области на севере и востоке гроза. Днем +19+24, ночью +10+15.
В Северо-Казахстанской области гроза. Днем +17+22, ночью +10+15.
В Павлодарской области ночью на севере, днем на всей территории гроза. Днем +25+30, ночью +13+18.
В области Абай днем на западе, севере и в центре гроза. Днем +25+30, ночью +10+15.
В Восточно-Казахстанской области днем на юге гроза. Днем +22+27, ночью +8+13.
В Кызылординской области без осадков. Днем +29+34, ночью +15+20.
В Туркестанской области тоже без осадков. Днем +33+36, ночью +17+22.
В Жамбылской области осадков не ожидается. Днем +31+36, ночью +17+22.
В Алматинской области в горах на юге гроза. Днем +30+35, ночью +16+21.
В области Жетысу в горах на востоке и в центре гроза. Днем +28+33, ночью +12+17.
«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.