Ричмонд
+25°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик Ильин: москвичей к концу недели ожидает похолодание до +6 градусов

Во второй половине недели, по словам синоптика, москвичей ожидают постоянные дожди.

Источник: Аргументы и факты

Во второй половине этой недели в Москве и области ожидается заметное похолодание, почти каждый день будут идти дожди, предупредил в беседе с aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Почти всю неделю будут идти дожди. Тепла не ждем. После холодного дождя, который прошел в Москве 20 августа, температура воздуха будет прогреваться лишь до +14…17 градусов. Ночью столбик термометра будет опускаться до +11…13 градусов», — отметил специалист.

По словам синоптика, в Московской области в конце этой недели будет чуть холоднее, чем в столице. Ночная температура воздуха опустится до +6…11 градусов.

Ранее синоптик Ильин рассказал, когда в Москву вернется жара, а также спрогнозировал погоду на 1 сентября.

Специалист отметил, что температура в начале сентября будет выше климатической нормы.