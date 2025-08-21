Синоптик Ильин: москвичей к концу недели ожидает похолодание до +6 градусов

Во второй половине этой недели в Москве и области ожидается заметное похолодание, почти каждый день будут идти дожди, предупредил в беседе с aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«Почти всю неделю будут идти дожди. Тепла не ждем. После холодного дождя, который прошел в Москве 20 августа, температура воздуха будет прогреваться лишь до +14…17 градусов. Ночью столбик термометра будет опускаться до +11…13 градусов», — отметил специалист.
По словам синоптика, в Московской области в конце этой недели будет чуть холоднее, чем в столице. Ночная температура воздуха опустится до +6…11 градусов.
Ранее синоптик Ильин рассказал, когда в Москву вернется жара, а также спрогнозировал погоду на 1 сентября.
Специалист отметил, что температура в начале сентября будет выше климатической нормы.