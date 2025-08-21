Отпустить ради себя: Life.ru спросил у психолога, как правильно расхламиться, чтобы избавиться от стресса

Для одних идеальный порядок — это необходимость, для других — просто норма. Некоторые чувствуют себя комфортно в условиях творческого беспорядка, а для кого-то переполненные полки и столы — это часть уюта. Однако, когда количество вещей начинает тянуть энергию и время, и их нарастающее количество становится причиной стресса, это сигнал, что пришло время что-то менять. И не только в пространстве, но и в жизни. Как правильно расхламиться, чтобы избавиться от стресса и улучшить самочувствие, Life.ru рассказала психолог-консультант, член Ассоциации когнитивно-бихевиоральных терапевтов (КБТ) Яна Сукасян.