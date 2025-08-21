Ричмонд
В Прикамье за падение льда с крыши на ребенка осудили руководителя УК

В Лысьве суд вынес приговор заместителю директора управляющей организации.

В Лысьве суд вынес приговор заместителю директора управляющей организации. Он признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Следствие и суд установили, что днем 15 марта в результате падения снежно-ледяного покрова с крыши многоквартирного дома тяжкий вред был причинен здоровью несовершеннолетнего лысьвенца. Инцидент произошел из-за ненадлежащей организации контроля за уборкой снега с крыши жилого дома должностным лицом управляющей компании.

Суд приговорил виновного к штрафу.