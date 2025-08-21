Дизайнер Шишкин: коллекция кепок Трампа произведена в Китае

Кепки из коллекции президента США Дональда Трампа, которую он показал Владимиру Зеленскому и французскому лидеру Эммануэлю Макрону в Белом доме, были все закуплены в обычном виде в Китае, а затем уже на них нанесли вышивку. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил дизайнер Дмитрий Шишкин.
«Если обратить внимание, все кепки абсолютно единой формы. То есть это кепки, которые хорошо садятся на большую голову Трампа. И он даже не заморачивался делать разные модели. По сути, это одна и та же шаблонка в трех цветах и просто разные вышивки. Для понимания, это китайские шаблонные кепки, которые по всему миру расходятся — в Штаты либо в Россию, либо во Францию, а затем уже на них наносят вышивку. Это именно та типовая кепка, которую Китай продает на весь мир», — сказал собеседник издания.
При этом Шишкин отметил, что подобными кепками политики пользуются и в других странах, чтобы показать свою гражданскую позицию.
«Во всем мире уже много лет стандарт мерча в первую очередь — это бейсболка, которая является самым универсальным вариантом. Потому что футболка, худи, свитшот требуют размерности. А кепка всегда садится хорошо всем. Этот тренд очень активно используется в либерал-демократических странах. В первую очередь в западных государствах. Но он там именно в качестве некой афиши, слогана, как способ показать свою гражданскую позицию через ношение такого мерча. Это действительно тренд последних лет десяти в западных странах. К примеру, такой мерч использовал президент Аргентины Хавьер Милей в ходе предвыборной кампании. Похожие истории я видел в Голландии, Англии, Франции», — добавил дизайнер.
Ранее Трамп показал Зеленскому и Макрону свою коллекцию кепок во время встречи в Белом доме 18 августа. Уточнялось, что на них были надписи «Американский залив», «Еще четыре года», «Трамп был во всем прав», а также «Трамп 2028».
18 августа в Белом доме прошли переговоры между Трампом и Зеленским с участием лидеров европейских стран, в том числе главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Основной целью встречи стала выработка согласованной позиции по урегулированию конфликта на Украине.