Дизайнер Шишкин: коллекция кепок Трампа произведена в Китае

«Если обратить внимание, все кепки абсолютно единой формы. То есть это кепки, которые хорошо садятся на большую голову Трампа. И он даже не заморачивался делать разные модели. По сути, это одна и та же шаблонка в трех цветах и просто разные вышивки. Для понимания, это китайские шаблонные кепки, которые по всему миру расходятся — в Штаты либо в Россию, либо во Францию, а затем уже на них наносят вышивку. Это именно та типовая кепка, которую Китай продает на весь мир», — сказал собеседник издания.