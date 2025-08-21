Раскрыта неожиданная опасность моркови для мужского здоровья

Морковь часто называют суперпродуктом благодаря множеству полезных свойств, включая благотворное влияние на зрение. Однако недавнее исследование выявило потенциальный вред этого корнеплода для мужского здоровья. Согласно данным китайских учёных, чрезмерное потребление моркови повышает риск развития эректильной дисфункции практически на 60%.
Специалисты Пекинского университета проанализировали эпигенетические изменения в ДНК мужчин и обнаружили прямую корреляцию между высоким уровнем каротинов и снижением половой функции. Эти органические соединения, преобразующиеся в витамин А, традиционно считаются мощными антиоксидантами. Однако их избыточное количество в рационе может повреждать сосудистый эндотелий — слой клеток, ответственных за высвобождение оксида азота, критически важного для процесса кровенаполнения пениса.
Точный механизм воздействия каротинов на эректильную функцию пока остается не до конца изученным. В публикации журнала Archives of Medical Science авторы подчеркивают необходимость дополнительных исследований для прояснения деталей этой взаимосвязи.
Важно отметить, что каротины содержатся не только в моркови, но и в других овощах оранжевого цвета — тыкве, батате, а также во фруктах типа абрикосов и манго. Ранее специалисты не выявляли связи между потреблением каротинов и нарушениями эрекции.
Эректильная дисфункция остается широко распространённой проблемой — в Великобритании с ней сталкивается каждый пятый мужчина. К традиционным факторам риска относятся диабет второго типа, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и некоторые другие патологии. Теперь к этому перечню могут добавиться и определённые продукты питания.
