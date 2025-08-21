С иркутского журналиста Степанова потребовали взыскать 48 млн рублей после расследования

Иркутский журналист Павел Степанов сообщил об очередном иске в свой адрес после фильма-расследования (16+), в центре которого оказалось «ВостСиб АГП», где, по мнению иркутянина, разворачиваются схемы, вероятно, коррупционного характера. По словам Павла Степанова, гендиректор предприятия Сергей Мазуров потребовал взыскать с него через суд компенсацию морального вреда в размере 48 млн рублей, пишет ИА IrkutskMedia.
Соответствующий иск о защите чести, достоинства и деловой репутации поступил в Октябрьский районный суд 26 июня, следует из картотеки суда. По итогам предварительного судебного заседания, которое состоялось 29 июля, гражданское дело было передано на рассмотрение другого суда. Как рассказал Павел Степанов в своем тг-канале (18+), Сергей Мазуров привлек в качестве соответчиков всех героев фильма — бывших сотрудников предприятия.
«Понятное дело, он требует признать недействительными кучу фраз в его адрес, которые высказаны в фильме, а главное — это его финансовые требования», — написал журналист.
Напомним, ранее иркутянин Павел Степанов заявлял, что на него и редакцию пытаются оказать давление в связи с расследовательской деятельностью. Он считает, что угрозы поступают от лиц, имеющих отношение к местным властям. Подобные нападки журналист связывает с тем, что некоторое время назад он занял жесткую позицию относительно текущей градостроительной политики. Позже Павел Степанов сообщал о готовности обратиться к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину из-за испытываемого давления в свой адрес.