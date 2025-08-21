С иркутского журналиста Степанова потребовали взыскать 48 млн рублей после расследования

Напомним, ранее иркутянин Павел Степанов заявлял, что на него и редакцию пытаются оказать давление в связи с расследовательской деятельностью. Он считает, что угрозы поступают от лиц, имеющих отношение к местным властям. Подобные нападки журналист связывает с тем, что некоторое время назад он занял жесткую позицию относительно текущей градостроительной политики. Позже Павел Степанов сообщал о готовности обратиться к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину из-за испытываемого давления в свой адрес.