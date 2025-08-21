Хакеры раскрыли данные о гибели генералов ВСУ с начала СВО

Вооруженные силы Украины с начала СВО потеряли 1,7 млн человек, среди них погибшие и пропавшие без вести. Речь, в том числе, о генералах. Об этом aif.ru рассказал хакер PalachPro.
Ранее сообщалось, что хакерские группировки Killnet, Palach Pro, User Sec, Beregini взломали базу Генштаба ВСУ с информацией о потерях среди украинских военных.
«Генералов, конечно, не сильно много… но потери есть», — сказал хакер.
По его словам, информация была сильно засекречена. Чтобы получить доступ к ней, пришлось приложить не мало усилий.
«Реакции мы не ждем. Мы просто раскрыли правду, а их реакция просто будет жалкой попыткой оправдаться», — добавил собеседник aif.ru.
Ранее хакеры вычислили место, откуда ВСУ пускают дроны в Крым и Краснодар.