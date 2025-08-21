Ричмонд
+25°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хакеры раскрыли данные о гибели генералов ВСУ с начала СВО

Вооруженные силы Украины с начала СВО потеряли 1,7 млн человек.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Украины с начала СВО потеряли 1,7 млн человек, среди них погибшие и пропавшие без вести. Речь, в том числе, о генералах. Об этом aif.ru рассказал хакер PalachPro.

Ранее сообщалось, что хакерские группировки Killnet, Palach Pro, User Sec, Beregini взломали базу Генштаба ВСУ с информацией о потерях среди украинских военных.

«Генералов, конечно, не сильно много… но потери есть», — сказал хакер.

По его словам, информация была сильно засекречена. Чтобы получить доступ к ней, пришлось приложить не мало усилий.

«Реакции мы не ждем. Мы просто раскрыли правду, а их реакция просто будет жалкой попыткой оправдаться», — добавил собеседник aif.ru.

Ранее хакеры вычислили место, откуда ВСУ пускают дроны в Крым и Краснодар.