Астроном Киселев ответил о связи редкой «Черной Луны» с апокалипсисом

Редкая «Черная Луна», которую земляне увидят 22 августа, не является признаком приближающегося апокалипсиса, Солнце «умрет» лишь через 6−10 миллиардов лет, сообщил в беседе с aif.ru астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.
Напомним, «Черную Луну», которая появляется раз в три года, зачастую связывают с различными народными поверьями и библейским пророчеством. В частности, в Евангелии от Марка есть строки: «Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звёзды спадут с неба, и силы небесные поколеблются».
Киселев, комментируя это, ответил, что в ближайшее время Солнцу ничего не грозит, несмотря на появление «Черной Луны».
«Никакие поверья и библейские отрывки не связаны с этим явлением. Солнце закончит свою жизнь через 6−10 миллиардов лет, становясь Красным Сверхгигантом, поглощая планеты земной группы, и превратившись в планетарную туманность еще через 1 миллиард лет», — отметил эксперт.
