Астроном Киселев ответил о связи редкой «Черной Луны» с апокалипсисом

Напомним, «Черную Луну», которая появляется раз в три года, зачастую связывают с различными народными поверьями и библейским пророчеством. В частности, в Евангелии от Марка есть строки: «Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звёзды спадут с неба, и силы небесные поколеблются».