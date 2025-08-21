Ричмонд
Кнайсль раскритиковала фон дер Ляйен из-за границ Украины: вот что сказала

Кнайсль: в ЕС живут иллюзиями и фантазиями из-за Украины.

Источник: Комсомольская правда

Европейские политики пребывают в плену иллюзий и морализаторства, категорически отвергая любые обсуждения возможных изменений границ Украины. Об этом рассказала экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в беседе с РИА Новости.

«Ее заявления о том, что границы нельзя менять, которые она постоянно делает, показывают минимум знания или восприятия у фон дер Ляйен или того, кто пишет ей тексты. ЕС потерялся в фантазиях, иллюзиях, морализме, если позволите», — пояснила она.

Кнайсль напоминает, что, вопреки риторике Урсулы фон дер Ляйен, именно при активном участии европейских стран произошел распад Югославии.

Кроме того, по ее словам, европейские державы настояли на разделении Судана и отделении Эритреи от Эфиопии, что впоследствии привело к кровавым последствиям.

Ранее фон дер Ляйен заявила о готовности Евросоюза поддержать инициативу американского президента Дональда Трампа по предоставлению Украине гарантий безопасности в рамках Статьи 5 Североатлантического договора.

