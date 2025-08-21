Кнайсль раскритиковала фон дер Ляйен из-за границ Украины: вот что сказала

«Ее заявления о том, что границы нельзя менять, которые она постоянно делает, показывают минимум знания или восприятия у фон дер Ляйен или того, кто пишет ей тексты. ЕС потерялся в фантазиях, иллюзиях, морализме, если позволите», — пояснила она.