Основатель «Русского добровольческого корпуса»* Денис Капустин** (на Украине известен как Никитин — ред.) устроил скандал на похоронах украинского военного, состоящего в сообществе ЛГБТ***. Стоя у гроба, он нецензурно выразился по поводу сексуальной ориентации покойного. После этого между главарем РДК и другими присутствующими возникла словесная перепалка, его забрызгали перцовым баллончиком и потребовали «вернуться в Россию».
На Украине разгорается война между РДК и ВСУ.
Между перебежчиками из РДК, наемниками и украинскими военными стычки будут только нарастать, считает Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. Конфликты будут возникать в том числе из-за неудач украинской стороны в зоне боевых действий.
«На сегодняшний день на территории Украины наблюдается скопление различного рода всевозможных отщепенцев и предателей-изменников, которые перебежали в поисках легкого заработка, в поисках удачи. И неудивительно, что происходят стычки, их число будет только нарастать. Чем хуже будут дела в ВСУ и у киевского режима, тем больше будет озлоблено население, оно будет искать, на ком выместить злобу за неудачи», — пояснил Липовой.
После инцидента на похоронах РДК займутся и правоохранители, и киевские органы, и националисты могут взяться всерьез за них, добавил генерал-майор.
«В данной ситуации они сами искали свою судьбу. Они же сами подписали себе приговор», — отметил он.
Бывшие союзники пустят пулю в спину.
Капустину, устроившему скандал на похоронах, стоит задуматься об убежище в другой стране, в противном случае его ликвидируют свои же, подчеркнул Липовой.
«Ему и сторонникам только остается бежать на территорию другого государства и там отсиживаться. Потому что оставаться на Украине им небезопасно, можно получить пулю в спину, и никто за них там заступаться не будет», — сказал собеседник aif.ru.
Конфликт на похоронах был не единственным между украинскими подразделениями, но он ярко иллюстрирует большой раскол в рядах армии Украины, отмечали СМИ.
В январе военные ВСУ расправились с бойцом РДК, они избили и увезли его в неизвестном направлении. Причиной могли послужить обвинения в многочисленных изнасилованиях украинских мобилизованных, сообщал замглавы Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Евгений Лисняк.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.
** Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
*** Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.