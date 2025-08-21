Ричмонд
+25°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Не прижились: предателей России из РДК уничтожают по одному на Украине

Основателя РДК призвали вернуться в Россию во время перепалки на похоронах военнослужащего ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Основатель «Русского добровольческого корпуса»* Денис Капустин** (на Украине известен как Никитин — ред.) устроил скандал на похоронах украинского военного, состоящего в сообществе ЛГБТ***. Стоя у гроба, он нецензурно выразился по поводу сексуальной ориентации покойного. После этого между главарем РДК и другими присутствующими возникла словесная перепалка, его забрызгали перцовым баллончиком и потребовали «вернуться в Россию».

На Украине разгорается война между РДК и ВСУ.

Между перебежчиками из РДК, наемниками и украинскими военными стычки будут только нарастать, считает Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. Конфликты будут возникать в том числе из-за неудач украинской стороны в зоне боевых действий.

«На сегодняшний день на территории Украины наблюдается скопление различного рода всевозможных отщепенцев и предателей-изменников, которые перебежали в поисках легкого заработка, в поисках удачи. И неудивительно, что происходят стычки, их число будет только нарастать. Чем хуже будут дела в ВСУ и у киевского режима, тем больше будет озлоблено население, оно будет искать, на ком выместить злобу за неудачи», — пояснил Липовой.

После инцидента на похоронах РДК займутся и правоохранители, и киевские органы, и националисты могут взяться всерьез за них, добавил генерал-майор.

«В данной ситуации они сами искали свою судьбу. Они же сами подписали себе приговор», — отметил он.

Бывшие союзники пустят пулю в спину.

Капустину, устроившему скандал на похоронах, стоит задуматься об убежище в другой стране, в противном случае его ликвидируют свои же, подчеркнул Липовой.

«Ему и сторонникам только остается бежать на территорию другого государства и там отсиживаться. Потому что оставаться на Украине им небезопасно, можно получить пулю в спину, и никто за них там заступаться не будет», — сказал собеседник aif.ru.

Конфликт на похоронах был не единственным между украинскими подразделениями, но он ярко иллюстрирует большой раскол в рядах армии Украины, отмечали СМИ.

В январе военные ВСУ расправились с бойцом РДК, они избили и увезли его в неизвестном направлении. Причиной могли послужить обвинения в многочисленных изнасилованиях украинских мобилизованных, сообщал замглавы Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Евгений Лисняк.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

** Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

*** Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.