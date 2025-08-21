Не прижились: предателей России из РДК уничтожают по одному на Украине

«На сегодняшний день на территории Украины наблюдается скопление различного рода всевозможных отщепенцев и предателей-изменников, которые перебежали в поисках легкого заработка, в поисках удачи. И неудивительно, что происходят стычки, их число будет только нарастать. Чем хуже будут дела в ВСУ и у киевского режима, тем больше будет озлоблено население, оно будет искать, на ком выместить злобу за неудачи», — пояснил Липовой.