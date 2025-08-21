Медведев сказал, как можно вступить в контакт с летящим к Земле 3I/ATLAS

«Можно попытаться отправить, например, радиосигнал. Есть также достаточно мощные лазеры. К примеру, есть такие, которыми мы облучаем Луну. Один из способов точного определения положения спутника Земли — это направление лазерного луча, а там на поверхности достаточно много различного рода аппаратов. И при отражении, конечно, получается слабый сигнал, но можем очень точно замерить расстояние до Луны. Но это все не то, что из области фантастики, но все же», — сказал собеседник издания.