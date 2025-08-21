Медведев сказал, как можно вступить в контакт с летящим к Земле 3I/ATLAS

Если межзвездный объект 3I/ATLAS, который вызывает интерес ученых из-за необычного поведения, является каким-то НЛО, то можно попробовать отправить радиосигнал. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил доктор физико-математических наук, председатель секции «Небесная механика» Научного совета РАН и заведующий лабораторией Института прикладной астрономии РАН Юрий Медведев.
«Можно попытаться отправить, например, радиосигнал. Есть также достаточно мощные лазеры. К примеру, есть такие, которыми мы облучаем Луну. Один из способов точного определения положения спутника Земли — это направление лазерного луча, а там на поверхности достаточно много различного рода аппаратов. И при отражении, конечно, получается слабый сигнал, но можем очень точно замерить расстояние до Луны. Но это все не то, что из области фантастики, но все же», — сказал собеседник издания.
Сейчас 3I/ATLAS находится между орбитами Марса и Юпитера, на расстоянии примерно в 3,5 раза большем, чем дистанция Земли до Солнца. Несмотря на слабое поступление тепла от звезды, объект сохраняет яркое свечение. По мнению исследователей, это может объясняться тем, что перед ними — «молодая» комета, в которой еще присутствуют летучие вещества, реагирующие даже на слабое солнечное излучение.
Ученые готовятся к новым открытиям и особое внимание уделяют изучению негравитационного ускорения, которое может дать больше информации о природе объекта. При этом обсуждение версии о том, что 3I/ATLAS может оказаться не каменным телом, а космическим кораблем, по-прежнему остается в научной повестке.