Приостановлена работа лагеря под Новосибирском, где жаловались на скотские условия

Это связано с прокурорской проверкой и информацией в СМИ о том, что жизнь в лагере «не сахар».
В связи с серьезными недочетами, обнаруженными прокуратурой в процессе организации детского досуга, работа летнего лагеря, расположенного в селе Завьялово Искитимского района, была временно прекращена.
Межрайонная прокуратура Искитима, совместно с экспертами из аппарата регионального омбудсмена по правам ребенка, Роспотребнадзора, пожарной инспекции, министерств здравоохранения, труда и социальной защиты, а также областного управления МВД, провела инспекцию деятельности детского оздоровительного лагеря «Лето» в селе Завьялово.
В ходе проверки была выявлена потенциальная опасность для жизни и здоровья 148 находящихся в лагере детей.
Несоблюдение законодательных норм в сфере содержания детей, организации питания и досуга, а также оказания медицинской помощи послужили поводом для представления, внесенного Искитимской межрайонной прокуратурой 20 августа 2025 года, в адрес индивидуального предпринимателя, являющегося организатором лагеря.
По настоянию прокуратуры функционирование лагеря было приостановлено, и были предприняты шаги по эвакуации несовершеннолетних с его территории.