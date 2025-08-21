В России изменил список болезней, с которыми нельзя водить автомобиль: подробности

В России обновили список болезней, с которыми с 1 сентября сесть за руль будет нельзя. В него вошли психические расстройства и болезнь глаз. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Уточняется, что с перечень вошли общие расстройства психологического развития, в том числе аутизм, синдромы Ретта и Аспергера. Помимо этого, расширенный перечень включает аномалии цветового зрения — частичная цветовая слепота, искаженное восприятие красного и зеленого цвета.
Отмечается, что новый перечень медицинских показаний, противопоказаний и ограничений в управлении транспортным средством, правительство страны утвердило в апреле этого года.
Еще в июле этого года первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль рассказывал, что вышеперечисленные изменения направлены на уточнение и актуализацию действующих норм. По словам парламентария, серьезных потрясений для водителей и кандидатов на получение водительского удостоверения ожидать все же не стоит.
Напомним, с 1 августа в России больше не выдают бумажные медицинские справки после прохождения водительской медицинской комиссии. Теперь вместо него выдают электронный вариант справки. И это, по словам руководителя рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петра Шкуматова, большой плюс, поскольку подделать такую справку будет невозможно.
Вместе с тем, также с 1 августа, в нашей стране изменился порядок уплаты утилизационного сбора на машины. Действовавшие ранее льготы российское правительство отменило.
Адвокат Татьяна Кузьминова напомнила, что россиянам, имеющим задолженность по алиментам, могут запретить управлять автомобилем и другими транспортными средствами. Эта мера, отмечает эксперт, промежуточная, но довольно существенная дл многих граждан.
Кроме того, представители движения «Ветераны России» обратились к министру МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой запретить вождение автомобиля для лиц старше 70 лет по медицинским показаниям. Они отмечают, что по данным МВД России, пожилые водители виновны в 7 из 10 дорожно-транспортных происшествий. Поэтому введение подобных мер может повысить общую безопасность на дорогах и снизить количество аварий с участием пожилых водителей.