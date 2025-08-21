В России изменил список болезней, с которыми нельзя водить автомобиль: подробности

Еще в июле этого года первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль рассказывал, что вышеперечисленные изменения направлены на уточнение и актуализацию действующих норм. По словам парламентария, серьезных потрясений для водителей и кандидатов на получение водительского удостоверения ожидать все же не стоит.