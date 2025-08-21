Новый государственный природный парк создали в Казахстане

АСТАНА, 21 авг — Sputnik. Новый региональный государственный парк «Мерке» создали в Жамбылской области, сообщили в комитете лесного хозяйства и животного мира.
«Парк получил статус особо охраняемой природной территории и направлен на сохранение уникальных экосистем предгорной и горной зоны Западного Тянь-Шаня, охватывая площадь 86 632 гектара», — говорится в сообщении.
В парке «Мерке» обитают редкие виды животных, занесённые в Красную книгу Казахстана, включая снежного барса, архара, индийского дикобраза и туркестанскую рысь.
Его создали в результате многолетнего совместного труда государственных органов, научных учреждений, местных сообществ и международных партнёров, включая Программу развития ООН (ПРООН).
Глава комитета лесного хозяйства и животного мира Данияр Тургамбаев отметил, что региональный государственный природный парк «Мерке» является важным шагом на пути к эффективному управлению природными ресурсами и сохранению экосистем.