Слесарь из Башкирии выиграл в лотерею 1,7 млн рублей

Напомним, ранее жители Башкирии выигрывали более крупные суммы. Однако важно помнить, что игра в лотерею не гарантирует выигрыш и может привести к финансовым потерям. Рекомендуется относиться к участию в лотереях как к развлечению, а не как к способу поправить материальное благосостояние.