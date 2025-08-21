Слесарь из Башкирии выиграл в лотерею 1,7 млн рублей

Проверить билет его заставило сообщение, полученное во время домашней переписки с девушкой. Ключом к успеху стали дополнительные числа, которые он отметил во втором поле билета.
По профессии Никита — слесарь ремонтно-технологических устройств. Ранее его хобби были рыбалка и катание на эндуро, но сейчас работа занимает все свободное время. Выигранные деньги он планирует направить на первоначальный взнос за жилье.
Напомним, ранее жители Башкирии выигрывали более крупные суммы. Однако важно помнить, что игра в лотерею не гарантирует выигрыш и может привести к финансовым потерям. Рекомендуется относиться к участию в лотереях как к развлечению, а не как к способу поправить материальное благосостояние.