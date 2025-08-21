Верховная Рада намерена включить части ЛНР и ДНР в соседние области Украины

В Верховную раду внесли законопроект о включении в состав Днепропетровской и Харьковской областей подконтрольных Киеву территорий ДНР и ЛНР. Об этом в среду, 20 августа, сообщила нардеп Анна Скороход.
— На сегодняшний день едва ли не единственный шанс сохранить эти земли на Украине — это если части Луганской и Донецкой областей (подконтрольные Киеву части ДНР и ЛНР — прим. «ВМ») войдут в состав Харьковской и Днепропетровской областей. Закон дает право вносить изменения в административно-правовое поле для этого, — заявила она в Telegram-канале.
По ее словам, законопроект позволит «защитить граждан Украины и сэкономить средства бюджета», передает РБК.
Украинский президент Владимир Зеленский не стал отказываться от обмена территориями на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме, написало издание The Wall Street Journal, ссылаясь на европейских чиновников.
Глава Украины может рассмотреть возможность «пропорциональных» обменов территориями несмотря на то, что обойти конституционные запреты на передачу территорий будет затруднительно.