«Сестра подарила шанс на жизнь: в Красноярске провели успешную трансплантацию стволовых клеток»

В Красноярском центре охраны материнства и детства успешно проведена трансплантация гемопоэтических стволовых клеток. Уникальность случая в том, что донором для пациентки с острым лейкозом стала её родная сестра, что является редкостью из-за низкой вероятности генетической совместимости.