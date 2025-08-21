«Сестра подарила шанс на жизнь: в Красноярске провели успешную трансплантацию стволовых клеток»

В Красноярском центре охраны материнства и детства успешно проведена трансплантация гемопоэтических стволовых клеток. Уникальность случая в том, что донором для пациентки с острым лейкозом стала её родная сестра, что является редкостью из-за низкой вероятности генетической совместимости.
Как пояснила заместитель главного врача центра Эльмира Ахмедова, вероятность полного совпадения генов у родных сестер составляет не более 25%. «В данном случае нам повезло — совпадение оказалось полным. Это очень хороший результат», — отметила специалист.
Процедура забора клеток проводилась методом афереза — через специальный сепаратор из крови донора выделялись необходимые для трансплантации клетки. Предварительно донор прошла курс подготовки с применением препаратов, стимулирующих выход стволовых клеток из костного мозга в кровь.
Александра, ставшая донором для младшей сестры, поделилась: «Когда поставили диагноз, я сразу решила — сделаю всё возможное. Процедура прошла без страха, с поддержкой специалистов».
Красноярское отделение трансплантации костного мозга остается единственным за Уралом медицинским учреждением, где ежегодно проводят до 40 таких операций для пациентов с тяжелыми онкологическими заболеваниями.