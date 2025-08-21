В ФЛГР назвали провокацией реакцию Volvo на покупку грузовика командой России

Крянин подчеркнул, что при открытии возможности участия в Олимпийских играх и этапах Кубка мира спортсмены должны иметь качественную технику. Он полностью поддерживает позицию главы ФЛГР Елены Вяльбе.
«А реакция Volvo — дискриминация, они продолжают нагнетать обстановку, чтобы не пускать наших спортсменов», — приводит комментарий Крянина «ВсёПроСпорт».
Напомним, Вяльбе поделилась фотографией на фоне грузовика Volvo FH16 780 Aero XXL, который приобрели для лыжников. Эта фотография вызвала много вопросов в Швеции, где не понимают, как российская сборная смогла получить транспортное средство в условиях антироссийских санкций. Автокомпания начала проверку.