В Башкирии ожидается потепление в конце недели

В среду в отдельных районах возможны кратковременные осадки в виде небольшого дождя. Ветер южный и юго-восточный будет умеренным, временами усиливаясь до порывистого. Температура ночью составит от 7 до 12 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 19−24 градусов выше нуля.