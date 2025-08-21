Ричмонд
В Башкирии ожидается потепление в конце недели

В Башкирию вернется тепло.

Сейчас в Ричмонде: +24° 4 м/с 94% 754 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

Синоптики Башгидрометцентра сообщили прогноз погоды на среду и четверг, 21—22 августа. Согласно данным метеорологов, жителей республики наконец ждет долгожданное повышение температуры.

В среду в отдельных районах возможны кратковременные осадки в виде небольшого дождя. Ветер южный и юго-восточный будет умеренным, временами усиливаясь до порывистого. Температура ночью составит от 7 до 12 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 19−24 градусов выше нуля.

В четверг погодные условия сохранятся без существенных изменений. Ночные показатели термометров ожидаются в пределах 8−13 градусов, а дневные достигнут 21−26 градусов тепла.