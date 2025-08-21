Добровольская сказала о народном поверье с яблоками для рождения детей

Есть поверья, согласно которым на свадьбе кормили яблоками, чтобы было больше детей, а также давали мед, чтобы жизнь была сладкой. Об этом в разговоре с корреспондентом aif.ru рассказала фольклорист, заведующая фольклорно-этнографическим отделом Государственного республиканского центра русского фольклора Варвара Добровольская.
«В последнее время я слышу очень много загадочных вещей и с медом, и с яблоками. Поверья являются очень продуктивным жанром, которые очень хорошо придумываются. К примеру, яблоками кормили на свадьбе, чтобы детей было столько же, сколько семечек в яблоке. Мед ели, чтобы жизнь была сладкая», — сказала собеседница издания.
Ранее Добровольская сообщала, что есть поверье, что до Яблочного Спаса нельзя есть яблоки и другие плоды, так как умершие родственники не получат их на том свете.
До этого иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит) в беседе с aif.ru рассказал, в каком случае можно освящать продукты питания. Традиционно освящать мед принято 14 августа — в праздник Медовый Спас, яблоки — 19 августа в Яблочный Спас, а орехи — 29 августа в Ореховый Спас.