Ричмонд
+25°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Добровольская сказала о народном поверье с яблоками для рождения детей

Эксперт отметила, что поверья являются очень продуктивным жанром, которые очень хорошо придумываются.

Источник: Аргументы и факты

Есть поверья, согласно которым на свадьбе кормили яблоками, чтобы было больше детей, а также давали мед, чтобы жизнь была сладкой. Об этом в разговоре с корреспондентом aif.ru рассказала фольклорист, заведующая фольклорно-этнографическим отделом Государственного республиканского центра русского фольклора Варвара Добровольская.

«В последнее время я слышу очень много загадочных вещей и с медом, и с яблоками. Поверья являются очень продуктивным жанром, которые очень хорошо придумываются. К примеру, яблоками кормили на свадьбе, чтобы детей было столько же, сколько семечек в яблоке. Мед ели, чтобы жизнь была сладкая», — сказала собеседница издания.

Ранее Добровольская сообщала, что есть поверье, что до Яблочного Спаса нельзя есть яблоки и другие плоды, так как умершие родственники не получат их на том свете.

До этого иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит) в беседе с aif.ru рассказал, в каком случае можно освящать продукты питания. Традиционно освящать мед принято 14 августа — в праздник Медовый Спас, яблоки — 19 августа в Яблочный Спас, а орехи — 29 августа в Ореховый Спас.