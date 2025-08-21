Добровольская сказала о народном поверье с яблоками для рождения детей

«В последнее время я слышу очень много загадочных вещей и с медом, и с яблоками. Поверья являются очень продуктивным жанром, которые очень хорошо придумываются. К примеру, яблоками кормили на свадьбе, чтобы детей было столько же, сколько семечек в яблоке. Мед ели, чтобы жизнь была сладкая», — сказала собеседница издания.