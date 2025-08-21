Ричмонд
Океанолог Таврический объяснил нашествие смертельных медуз сменой климата

Укус медузы может привести к летальному исходу.

Источник: Аргументы и факты

Смертельно опасные медузы-крестовики активизировались на Дальнем Востоке, предупредил в беседе с aif.ru член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический.

Эти ядовитые медузы обитают в основном в прибрежных водах северной части Тихого океана. Они могут достигать 40 мм в диаметре. Чаще всего медузы-крестовики прозрачные, поэтому их довольно сложно заметить в воде.

Одна из них ранее ужалила туристку в районе острова Русский во Владивостоке. Врачи спасли женщину.

«Они водятся в основном на Дальнем Востоке. Эти медузы очень опасны — может быть летальный исход. Сейчас они активизировались из-за изменения климата», — отметил Таврический.

Океанолог добавил, что не менее опасной является медуза Корнерот, которая обитает в Черном море.

