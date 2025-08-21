Ричмонд
В Сербии отметили долгосрочное партнерство с РФ в энергетической сфере

Газ РФ обеспечивает энергетическую безопасность Сербии в период кризиса.

Источник: Комсомольская правда

Министр энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович в интервью ТАСС заявила, что российские поставки газа стали ключевым фактором преодоления энергетического кризиса и обеспечения устойчивого функционирования экономики и социальной сферы республики.

«Наиболее важно то, что благодаря российскому газу в разгар энергетического кризиса мы обеспечили стабильное снабжение наших граждан и экономики», — пояснила министр.

Глава ведомства отметила исторически сложившееся стратегическое партнерство между Белградом и Москвой в области энергетики.

Кроме этого, министр добавила, что в настоящее время ведутся активные переговоры с «Газпромом» о заключении нового долгосрочного контракта на поставки газа.

Накануне KP.RU писал, что Москва и Белград ведут переговоры о совместном создании новых путей поставки энергоносителей в Европу.