В Сербии отметили долгосрочное партнерство с РФ в энергетической сфере

Министр энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович в интервью ТАСС заявила, что российские поставки газа стали ключевым фактором преодоления энергетического кризиса и обеспечения устойчивого функционирования экономики и социальной сферы республики.
«Наиболее важно то, что благодаря российскому газу в разгар энергетического кризиса мы обеспечили стабильное снабжение наших граждан и экономики», — пояснила министр.
Глава ведомства отметила исторически сложившееся стратегическое партнерство между Белградом и Москвой в области энергетики.
Кроме этого, министр добавила, что в настоящее время ведутся активные переговоры с «Газпромом» о заключении нового долгосрочного контракта на поставки газа.
Накануне KP.RU писал, что Москва и Белград ведут переговоры о совместном создании новых путей поставки энергоносителей в Европу.