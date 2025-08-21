Стоимость проезда в красноярском общественном транспорте может вырасти с 1 сентября

Краевое министерство тарифной политики предложило повысить тарифы на проезд в общественном транспорте Красноярска.
Согласно проектам приказов, опубликованным 20 августа на сайте правительства региона, с 1 сентября 2025 года стоимость проезда в автобусах может увеличиться с 44 до 48 рублей (на 9%), а в электротранспорте — с 40 до 46 рублей (на 15%).
Предполагается, что новые тарифы будут действовать до 31 декабря 2026 года. В настоящее время документы проходят процедуру антикоррупционной экспертизы, которая завершится 29 августа. Окончательное решение будет принято после рассмотрения всех замечаний.
Это повышение соответствует принятому ранее краевому закону, который предусматривает ежегодную индексацию цен на проезд в соответствии с уровнем инфации. Предыдущее увеличение стоимости проезда произошло 1 июля 2024 года, когда цена проезда в автобусах выросла с 36 до 44 рублей.
Инициатива вызвала оживленную дискуссию среди жителей города, многие из которых выражают несогласие относительно очередного повышения расходов на транспорт в условиях роста цен на другие товары и услуги.
Так, в комментариях сообщества ВК «Правый берег» красноярцы пишут следующее:
«Скоро в такси будет дешевле ездить, чем на автобусе»;
«Я уже привык к повышениям, все стабильно, делайте это молча».
Ранее рассказывали, что в Красноярске перевозчика наказали за сгоревший автобус.