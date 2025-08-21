Стоимость проезда в красноярском общественном транспорте может вырасти с 1 сентября

Согласно проектам приказов, опубликованным 20 августа на сайте правительства региона, с 1 сентября 2025 года стоимость проезда в автобусах может увеличиться с 44 до 48 рублей (на 9%), а в электротранспорте — с 40 до 46 рублей (на 15%).