Депутат Миронов предложил запретить прокат электросамокатов в России

«Для системного решения проблемы и предотвращения дальнейшего роста травматизма и смертности пешеходов необходимо ввести полный запрет на прокат электросамокатов на территории Российской Федерации», — процитировало агентство ТАСС письмо Миронова, направленное министру транспорта РФ Андрею Никитину.
Депутат отметил, что на сегодняшний день нет эффективных механизмов для предотвращения угрозы жизни и здоровью людей при эксплуатации электросамоката. Он подчеркнул, что ограничение скорости в 25 км/ч и разрешение движения по тротуарам не учитывают реальные риски.
По мнению председателя партии, запрет на прокат электросамокатов позволит устранить основной источник опасности, связанный с массовым использованием электросамокатов.
Ранее, 19 августа, в России предложили изучить возможность введения специальной страховки для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты, которая работала бы по принципу ОСАГО, но была бы добровольной. Согласно инициативе, такой страховой продукт должен предусматривать долгосрочное страхование жизни и здоровья пользователя СИМ и ответственность перед третьими лицами, а также компенсационные выплаты в связи с нанесением ущерба чужому здоровью, имуществу или объектам инфраструктуры.
