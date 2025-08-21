Депутат Миронов предложил запретить прокат электросамокатов в России

Ранее, 19 августа, в России предложили изучить возможность введения специальной страховки для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты, которая работала бы по принципу ОСАГО, но была бы добровольной. Согласно инициативе, такой страховой продукт должен предусматривать долгосрочное страхование жизни и здоровья пользователя СИМ и ответственность перед третьими лицами, а также компенсационные выплаты в связи с нанесением ущерба чужому здоровью, имуществу или объектам инфраструктуры.