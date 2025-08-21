Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полпред Серышев посетил с визитом волонтеров в Искитимском районе

Активисты плетут маскировочные сети, льют свечи, собирают адресные посылки для ребят на СВО.

Активисты плетут маскировочные сети, льют свечи, собирают адресные посылки для ребят на СВО.

Полномочный представитель Президента в СФО Анатолий Серышев посетил Искитимский район. В Березовке он ознакомился с работой волонтеров группы «Вместе мы сила», которые плетут маскировочные сети и собирают посылки для участников СВО. Об этом пишет «Искитимская газета».

Серышев поблагодарил волонтеров за их труд и отметил важность поддержки бойцов. Также полпред обсудил с местными властями перспективы развития сельских территорий и пообщался с жителями, отметив крепость семейных традиций в селах.