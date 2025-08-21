Полпред Серышев посетил с визитом волонтеров в Искитимском районе

Активисты плетут маскировочные сети, льют свечи, собирают адресные посылки для ребят на СВО.
Полномочный представитель Президента в СФО Анатолий Серышев посетил Искитимский район. В Березовке он ознакомился с работой волонтеров группы «Вместе мы сила», которые плетут маскировочные сети и собирают посылки для участников СВО. Об этом пишет «Искитимская газета».
Серышев поблагодарил волонтеров за их труд и отметил важность поддержки бойцов. Также полпред обсудил с местными властями перспективы развития сельских территорий и пообщался с жителями, отметив крепость семейных традиций в селах.