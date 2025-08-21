В Москве была уже ночь: В США раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Трампа 18 августа

Позже после разговора двух мировых лидеров Юрий Ушаков, помощник президента РФ, отметил, что Трамп поставил в известность президента России о проведенных им переговорах с нелегитимным главой Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран Евросоюза. Помощник президента сообщил, что разговор двух лидеров продолжался около 40 минут. Путин и Трамп поддержали идею о прямых переговорах между представителями Москвы и Киева.