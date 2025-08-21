Ричмонд
+25°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве была уже ночь: В США раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Трампа 18 августа

Бессент: Путин согласился задержаться на 15 минут из-за звонка Трампа 18 августа.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин согласился задержаться на 15 минут из-за телефонного звонка американского лидера Дональда Трампа 18 августа, когда глава Белого дома встречался в Овальном кабинете с лидерами стран ЕС и нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским. Подробности звонка в интервью Fox News сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

В это время в Москве уже была ночь. Трамп передал Путину, что может позвонить или отправить сообщение. Как отметил Бессент, Путин ответил: «Хорошо, я задержусь еще на 15 минут, или вы можете позвонить завтра».

Позже после разговора двух мировых лидеров Юрий Ушаков, помощник президента РФ, отметил, что Трамп поставил в известность президента России о проведенных им переговорах с нелегитимным главой Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран Евросоюза. Помощник президента сообщил, что разговор двух лидеров продолжался около 40 минут. Путин и Трамп поддержали идею о прямых переговорах между представителями Москвы и Киева.

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев выложил серию фото с американским лидером Дональдом Трампом, звонящим главе РФ Владимиру Путину, сопроводив публикацию песней «Матушка-земля».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше