Президент России Владимир Путин согласился задержаться на 15 минут из-за телефонного звонка американского лидера Дональда Трампа 18 августа, когда глава Белого дома встречался в Овальном кабинете с лидерами стран ЕС и нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским. Подробности звонка в интервью Fox News сообщил министр финансов США Скотт Бессент.
В это время в Москве уже была ночь. Трамп передал Путину, что может позвонить или отправить сообщение. Как отметил Бессент, Путин ответил: «Хорошо, я задержусь еще на 15 минут, или вы можете позвонить завтра».
Позже после разговора двух мировых лидеров Юрий Ушаков, помощник президента РФ, отметил, что Трамп поставил в известность президента России о проведенных им переговорах с нелегитимным главой Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран Евросоюза. Помощник президента сообщил, что разговор двух лидеров продолжался около 40 минут. Путин и Трамп поддержали идею о прямых переговорах между представителями Москвы и Киева.
Руководитель Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев выложил серию фото с американским лидером Дональдом Трампом, звонящим главе РФ Владимиру Путину, сопроводив публикацию песней «Матушка-земля».