Лишили Зеленского элиты: под Брянском уничтожили пытавшуюся прорваться ДРГ

Прорывы украинских диверсионно-разведывательных групп в приграничные районы России стали очень редким случаем, обратил внимание Алехин. По его словам, до курского прорыва они делали это очень часто, причем, на всех участках. Он отметил, что приходила чуть ли не каждую неделю информация о том, что ДРГ пытались осуществить прорыв. Однако сейчас это делать становится все сложнее и сложнее, потому что «дырки все закрыты».