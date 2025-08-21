Лишили Зеленского элиты: под Брянском уничтожили пытавшуюся прорваться ДРГ

В Центре общественных связей ФСБ России сообщили о ликвидации в Брянской области диверсионной группы из кадровых сотрудников украинской Службы специальных операций. Отмечалось, что трое диверсантов были ликвидированы и трое задержаны. Опрошенные aif.ru эксперты рассказали, что хотели совершить боевики и будут ли новые попытки прорыва со стороны Украины.
Могли планировать атаку на аэродромы.
Уничтоженная украинская ДРГ в Брянской области могла планировать атаку на аэродромы, рассказал aif.ru военный волонтер Роман Алехин. По его словам, на возвращенных территориях пытаются зайти обычные солдаты-диверсанты, однако на приграничных районах действуют только сотрудники ССО Украины — «это самая элита». Он уточнил, что их не отправляют, к примеру, организовать подрыв железной дороги. То есть этих диверсантов используют для более серьезных действий.
«Они делают попытки как раз, чтобы пройти там вглубь, то есть уйти куда-то в сторону, например, каких-то аэродромов и так далее. Пытаются повторить то, что было у нас с самолетами», — сказал собеседник издания.
При этом военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru подчеркнул, что диверсионно-разведывательная группа была полностью оснащена амуницией и вооружением НАТО. По его словам, оружия у украинских боевиков хватает — Европа денег не пожалеет, однако людей уже скоро хватать не будет.
«У них были винтовки производства США, гранаты, взрывчатка — это типичный набор диверсионно-разведывательной группы. Причем, образца НАТО», — отметил он.
Украинские ДРГ могут вновь осуществить попытки прорыва.
Украинские диверсанты могут повторить попытки прорваться в Белгородскую или Брянскую области для совершения терактов, заявил aif.ru Дандыкин. По его словам, так как Украина находится на содержании, то ей надо отрабатывать — что-то взрывать, устраивать теракты и прочее. Он отметил, что к этом нужно быть готовым.
«То есть не исключено, что на ту же самую и Брянскую, и Белгородскую области могут быть очередные попытки атаки украинских диверсантов», — сказал собеседник издания.
При этом Дандыкин добавил, что эта попытка прорыва была демонстрацией для США. Он сообщил, что Украина хотела показать, что она еще на что-то способна, что она старается, что им нужно дать больше денег и тогда будет все хорошо.
«Сейчас просто хотели показать, что они еще на что-то способны. Но они способны только лишь на такие пакости, а участь их известна», — сказал aif.ru военный эксперт.
Заканчиваются ресурсы для диверсий.
Прорывы украинских диверсионно-разведывательных групп в приграничные районы России стали очень редким случаем, обратил внимание Алехин. По его словам, до курского прорыва они делали это очень часто, причем, на всех участках. Он отметил, что приходила чуть ли не каждую неделю информация о том, что ДРГ пытались осуществить прорыв. Однако сейчас это делать становится все сложнее и сложнее, потому что «дырки все закрыты».
«Я не знаю, сколько попыток пресекаются по границе, то есть узнали и не дали перейти. Но то, что именно по прорыву через линию границы, когда уже в тыловых районах пресекли и уничтожили, мне кажется, уже несколько месяцев про такое не слышали», — отметил военный волонтер.
При этом он добавил, что также не слышал о подобном и от друзей-военных, которые «там работают».
«Наверное, последний раз такое было чуть ли не в прошлом году», — подчеркнул собеседник издания.
Работу разбитой ДРГ курировало Главное управление разведки минобороны Украины. Против задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии). Командир диверсионно-разведывательной группы признался, что это именно его группа подорвала железнодорожный переезд в Белгородской области в сентябре 2024 года.