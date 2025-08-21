С начала года более 6400 тысяч жителей Иркутской области сдали нормы ГТО

С начала года более 6400 тысяч жителей Иркутской области успешно сдали нормы ГТО. Об этом КП-Иркутск сообщили в Народном фронте региона.
— 5559 участников получили золотой значок ГТО и сдали на отлично все нормативы. Серебром наградили 533 человек, а третье место разделили 328 спортсментов, — уточнили в Народном фронте.
Наибольшая спортивная активность замечена в Иркутске. Здесь участники соревнований завоевали 1055 знаков отличия ГТО. Следом за ним идет Тулун с показателем в 682 значка, а третье место занимает Тайшетский район с 481 знаком.
Также с этого года владельцы почетных знаков ГТО могут оформить за это налоговый вычет до 2 340 рублей. Чтобы получить денежные средства нужно в том же году, когда вы сдаете нормативы, пройти диспансеризацию.