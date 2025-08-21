Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С начала года более 6400 тысяч жителей Иркутской области сдали нормы ГТО

Спортсмены смогут оформить за это налоговый вычет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С начала года более 6400 тысяч жителей Иркутской области успешно сдали нормы ГТО. Об этом КП-Иркутск сообщили в Народном фронте региона.

— 5559 участников получили золотой значок ГТО и сдали на отлично все нормативы. Серебром наградили 533 человек, а третье место разделили 328 спортсментов, — уточнили в Народном фронте.

Наибольшая спортивная активность замечена в Иркутске. Здесь участники соревнований завоевали 1055 знаков отличия ГТО. Следом за ним идет Тулун с показателем в 682 значка, а третье место занимает Тайшетский район с 481 знаком.

Также с этого года владельцы почетных знаков ГТО могут оформить за это налоговый вычет до 2 340 рублей. Чтобы получить денежные средства нужно в том же году, когда вы сдаете нормативы, пройти диспансеризацию.