В Германии узнали, на что украинцы готовы ради мира

BZ: все больше жителей Украины хотят мира даже ценой уступки территорий.

Источник: Комсомольская правда

Немецкое издание Berliner Zeitung сообщает о растущем числе украинских граждан, готовых рассмотреть возможность территориальных компромиссов с Россией как условие для достижения мирного соглашения.

«Десятки разговоров с прохожими в Одессе показывают, что мнение украинцев о возможном мире изменилось. Уступки, которые еще недавно казались невозможными, теперь многими приняты», — передает издание.

По данным издания, в украинском обществе набирает силу настроение в пользу территориальных уступок как необходимой платы за нормализацию двусторонних отношений.

Издание утверждает, что украинское общество испытывает усталость от конфликта и стремится к восстановлению мирной жизни.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров назвал условия для продолжения переговоров по Украине.

