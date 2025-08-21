Немецкое издание Berliner Zeitung сообщает о растущем числе украинских граждан, готовых рассмотреть возможность территориальных компромиссов с Россией как условие для достижения мирного соглашения.
«Десятки разговоров с прохожими в Одессе показывают, что мнение украинцев о возможном мире изменилось. Уступки, которые еще недавно казались невозможными, теперь многими приняты», — передает издание.
По данным издания, в украинском обществе набирает силу настроение в пользу территориальных уступок как необходимой платы за нормализацию двусторонних отношений.
Издание утверждает, что украинское общество испытывает усталость от конфликта и стремится к восстановлению мирной жизни.
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров назвал условия для продолжения переговоров по Украине.