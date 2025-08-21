Ричмонд
+25°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shaman уедет за границу на гастроли

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) планирует вновь выступить в КНДР до конца 2025 года. Он отметил, что приглашение поступило после его концерта в Пхеньяне 15 августа на праздновании 80-летия освобождения Кореи.

Shaman рассказал, что ему удалось раскрепостить публику КНДР во время концерта в Пхеньяне.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) планирует вновь выступить в КНДР до конца 2025 года. Он отметил, что приглашение поступило после его концерта в Пхеньяне 15 августа на праздновании 80-летия освобождения Кореи.

«Я смог “раскачать” эту публику и сделаю это вновь, как только опять поеду туда», — заявил Дронов в интервью ТАСС. Он отметил, что обычно зрители в КНДР ведут себя сдержанно, однако во время его выступления атмосфера изменилась: ему удалось их раскрепостить, и публика начала подпевать. Позже, когда он спустился в зал, зрители были настолько удивлены, что начали вставать с мест и тянуться к нему, что для них нехарактерно.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕShaman выступил перед Ким Чен Ыном и всей КНДР: кадры с концерта, укрепившего связь двух народов. Фоторепортаж.

В тот вечер в Пхеньянском дворце спорта присутствовали лидер КНДР Ким Чен Ын, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, а также представители российских и северокорейских делегаций. Наряду с Shaman на сцену выходили Ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда» и Ансамбль песни и пляски ВДВ.

В июле певец представил клип на песню «Прямо по сердцу», которую он исполнит на конкурсе «Интервидение-2025». Дронов описал клип как космически красивый и искренний. Музыкант отметил, что их усилия устанавливают стандарты нового музыкального состязания, от которого зависит будущее конкурса. Участие в «Интервидении» подтвердили 20 стран, конкурс пройдет 20 сентября на московской «Live Арене», передает «Национальная служба новостей».

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше